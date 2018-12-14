Feghouli şikayetçi!

Sabah Gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray'ın sahasında Porto'ya 3-2 kaybettiği maçta penaltı kaçırmasına rağmen çok etkili bir performans ortaya koyan Sofiane Feghouli, Şampiyonlar Ligi'nde istediği kadar süre alamamasından şikâyetçi… Daha önce bu konuda Fransız basınına açıklamalarda bulunan Cezayirli yıldız, bu kez yakın çevresine dert yandı.

ÇOK SAYIDA TEKLİF ALMIŞTIM

West Ham'dan ayrılık aşamasında birçok teklif aldığını belirten Feghouli'nin şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Galatasaray'ı tercih etmemde Şampiyonlar Ligi en önemli faktördü. Ancak gruplardaki maçlarda sadece bir kez ilk 11'e girdim, daha çok oynamalıydım. Takıma katkı vermeyi herkesten çok ben istiyorum."

LEVENT TÜZEMEN DİYOR Kİ

Feghouli, Şampiyonlar Ligi'nde neden daha fazla süre almadığı konusunda şikâyet edeceğine şapkasını önüne koyup performansını sorgulasın. Cezayirli oyuncu, Galatasaray'a geldiğinden bu yana en etkili ve en verimli oyununu son Porto maçında sergiledi. Şimdi Feghouli'ye 'Daha önceleri neredeydin, madem bu kadar kaliten vardı neden sergilemedin?' diye sormak lazım. Terim bindiği dalı keser mi! Feghouli, Porto maçındaki futbolunu lige yansıtsaydı devamlı 11'de olur, G.Saray'ın da oyun kalitesi yükselirdi.