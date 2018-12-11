Feghouli sezonun ilk golünü Şampiyonlar Ligi’nde attı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında Porto’yu ağırlayan Galatasaray’da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli bu sezon golle tanıştı. Müsabakanın 45+1. dakikasında kazanılan penaltı sonrasında topun başına geçen Feghouli, kaleci Casillas ile meşin yuvarlağı farkı noktalara gönderdi.

Bu sezon 11 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 3 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 15 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk golünü Porto’ya karşı kaydetti.

Penaltıların birini attı diğerini kaçırdı

Galatasaray, müsabakada iki penaltı kazandı. İki penaltının da başına sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Sofine Feghouli geçti. 45+1. dakikadaki penaltıyı gole çeviren Feghouli, 67. dakikada kazanılan penaltıyı ise kaçırdı. Cezayirli futbolcunun vuruşunda top üst direğe çarpıp, kale çizgisinden dışarı sekti.