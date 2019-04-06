Feghouli: Önemli olan gol atmam değil

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Yeni Malatya’yı 3-0'lık skorla yenen Sarı Kırmızılı ekip zirve yarışında en yakın rakibi Başakşehir ile puan farkını maç fazlasıyla 3 puana indirdi.

Maçın ardından Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Feghouli yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Feghouli'nin maç sonu açıklamaları:

"Elhamdülillah sakatlık olmadı. Bir gol attım ama ofsayt nedeniyle sayılmadı. Gelecek haftalarda gol atacağımı düşünüyorum. Önemli olan gol atmam değil, puan almamız. Gelecek haftalar da çok önemli olacak. Pozisyonu görmedim. Sonradan ofsayt olduğunu öğrendim."







