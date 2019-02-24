Feghouli: Muhteşem bir andı

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında Galatasaray Türk Telekom Stadı'nda Akhisarspor ile karşılaştı. Sarı Kırmızılı ekip, zirve mücadelesi için verdiği savaşta rakibini yeni golcüsü Mitroglou'nun 90+5. dakikadaki golü ile 1-0 kazanmayı bildi. AKhisarspor'un file bekçisi Lukac'ın büyük hatası ise Akhisarspor'u zorlu deplasmanda puandan etti.

Mücadelenin ardından Sofiane Feghouli yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Feghouli'nin maç sonu açıklamaları:

"Bu muhteşem bir andı. Futbolu bu tür muhteşem anları yaşamak için oynuyoruz. Kazanmak için çok savaştık, birçok topumuz direkten döndü ve son dakikada gol geldi. Takım olarak iyi oynadık ve bu galibiyeti hak ettik. Taraftarlara da teşekkürler."

"Galatasaray'da oynuyorsanız, 3 günde bir maç yapmaya hazır olmalısınız. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek ve biz de buna hazırız. Kupada ve Erzurumspor maçında çıkıp mücadelemizi vereceğiz."