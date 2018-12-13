Feghouli kafa karıştırdı!

Galatasaray’da sezon başından beri kulübeye mahkum olan Feghouli’nin Porto maçında sergilediği güzel oyun kafa karıştırdı.

13 Aralık 2018, Perşembe 08:39
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Feghouli kafa karıştırdı!

Cezayirli futbolcuyu kadroda düşünmeyen teknik kadronun Feghouli’yi yeni bir değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

Porto karşılaşmasında sahanın en iyisi olarak dikkatleri üzerine çeken Feghouli, yaz döneminde de Maicon ile beraber satılmak istenmiş ama futbolcu gitmeyi kabul etmemişti. Sarı-kırmızılı oyuncunun önceki gece iyi futbol sergilemesi, “Göndermemiz doğru olur mu?” tartışmasını da beraberinde getirdi.

Oyuncunun takımın en etkili ismi olarak Porto karşılaşmasında dikkat çekmesi ve çıkarken alkışlanması, teknik heyetin stratejisinin değişmesine neden olabilir. Bu durumda, devre arasında veya yaz döneminde satmadan oyuncu alamayacak olan sarı-kırmızılıların nasıl bir yol izleyecekleri merak ediliyor.

Özellikle Maicon ile beraber Feghouli’nin satışından iyi bir para bekleniyor ve buna göre transferler yapılacağı öngörülüyordu.

(Milliyet)

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