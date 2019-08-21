Feghouli için seferberlik

İtalya’da Fiorentina ile oynanan maçın ardından Galatasaray’ın yıldızı Sofiane Feghouli, uçakta böbrek sancısı şikayetinde bulunmuştu.

Bu olayın ardından ise 29 yaşındaki yıldız futbolcu üreter taşı çıkarılması ameliyatı olmuştu. Gerçekleştirilen operasyonun ardından ise Cezayirli halen ağrılarının devam ettiğini açıkladı. İlk hafta oynanan Denizlispor mücadelesinde forma giymeyen Feghouli’nin, pazar günü gerçekleşecek Konyaspor maçına yetiştirilmesi için tüm imkânlar seferber edildi. Jimmy yetersiz kalmıştı Jimmy Durmaz’ın bu bölgede ilk haftada gösterdiği performans teknik direktör Fatih Terim’i memnun etmemişti.

Bu doğrultuda tecrübeli çalıştırıcının Feghouli’yi, Konyaspor maçında hazır olarak görmek istediği bildirildi. Şimdi ise Sarı-Kırmızılılar’ın sağlık ekibi, 29 yaşındaki futbolcunun Konyaspor karşısında sahada olması için tüm imkânları sonuna kadar zorluyor.

Ödülü kaptı

Cezayirli futbolcu 2018-2019 sezonunun en iyi oyuncusu seçildi. Geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından biri olan Feghouli, “transfermarkt.com.tr” sitesinin üyeleri tarafından sezonun en iyi oyuncusu unvanına layık görüldü. Sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımlayan Feghouli, “Bu çok büyük bir onur. Bu sezon daha da iyisini yapmayı ve tüm kupaları kazanmayı umuyorum” dedi.