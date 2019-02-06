Feghouli: Galibiyetimizi Fatih hocamıza armağan ediyorum

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray kendi sahasında Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada yeni transfer Christian Luyindama ve 90+2'nci dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Hatayspor'un file bekçisi Ömer Alıcı, 39'uncu dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bugün sabah saatlerinde babası Talat Terim'in vefat ettiği haberini alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor mücadelesinde takımının başında yer alamadı. Deneyimli teknik adamın yokluğunda takımın başında Hasan Şaş ve Levent Şahin görev yaptı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Feghouli, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Feghouli'nin maç sonu açıklamaları:

"Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, iyi bir skor da elde ettik. Başakşehir'ın de evinde zorlandığı bir takım Hatayspor. Burada aldığımız sonuç, 2. maç için önemli olacak."

"Bundan sonra her maç önemli. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Trabzonspor maçında tüm performansımı sahaya yansıtacağım. Taraftarla birlikte oynayacağız, bu da avantaj. Ayrıca bu akşamki galibiyetimizi Fatih hocamıza armağan ediyorum."















