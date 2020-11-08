Galatasaray'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendiği mücadelenin ardından Sofiane Feghouli yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Bireysel performansından memnun olduğunu dile getiren Sofian Feghouli, "Bu akşamki performansımdan dolayı çok mutluyum. Sahaya kazanmak için çıkıyorum ve sezon sonunda da şampiyon olmak istiyorum. Milli takıma gideceğim. Milli takımdan sonra maçlara devam edeceğiz." diye konuştu.

Sarı kırmızılıların kaptanı Arda Turan'ın saha içinde ve saha dışında takıma çok iyi liderlik yaptığını ifade eden Cezayirli yıldız, "Kaptan Arda Turan'ın Sadece burada değil bize içeride de çok fazla yardımcı oluyor. Olumlu anlamda bizi motive ediyor. Hem içeride hem dışarıda bize liderlik ediyor." diyerek sözlerini noktaladı.