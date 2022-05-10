Feghouli son 17 lig maçında sadece 142 dakika forma şansı bulabildi. Bu periyodun bir kısmını Cezayir Milli Takımı kampında, bir kısmını da sakat olarak geçiren tecrübeli futbolcu, Başakşehir deplasmanında da kulübeden çıkamadı.

3 milyon 850 bin Euro yıllık garanti ücretle açık ara Galatasaray kadrosunun en fazla kazanan ismi olan Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Deneyimli oyuncuyla yeni kontrat yapılması düşünülmüyor.