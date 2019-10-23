Feghouli: Daha iyi oynamamız gerekiyor

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Feghouli, Real Madrid maçının ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

23 Ekim 2019, Çarşamba 00:32
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Feghouli: Daha iyi oynamamız gerekiyor

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki üçüncü maçında karşı karşıya geldiği Real Madrid’e 18. dakikada Toni Kroos’un ayağından gelen golle 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu sonuçla üçüncü maçında da golle tanışamadı.

Maçın ardından Sofiane Feghouli, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Feghouli'nin maç sonu açıklamaları:

"İlk yarıda fırsatlar bulduk ama atamadık. Real Madrid ise ilk fırsatında golü buldu. oyunun geneline baktığınızda Real Madrid'in hak ettiğini söyleyebiliriz. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki seviye bunu gerektiriyor."


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