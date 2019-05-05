Feghouli: Daha çok çalışıp önümüzdeki maça bakmalıyız

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Onyekuru ve 55'inci dakikada Fernando kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 63'e yükselterek, Medipol Başakşehir ile puanını eşitledi ve averaj fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise 59 puanla 3'üncü sırada kaldı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Feghouli, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Feghouli'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Tabii ki çok mutluyuz. Şampiyonluk için çok önemli bir maçtı. Gol yemedik ve kalemizde çok fazla tehlike de görmedik. Daha çok çalışıp önümüzdeki maça bakmalıyız."

"Kendi evimizde oynadığımız zaman taraftarımızın bize olan desteği daha fazla motivasyon sağlıyor. Bugün de taraftarımızın desteği Beşiktaş üzerinde baskı kurdu ama sadece iç sahada değil deplasmanlarda da performansımızı artırmamız gerekiyor."







