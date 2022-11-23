Feghouli bombası! Geri dönüyor

Geçen sezon Galatasaray 'la sözleşmesi sona eren Sofiane Feghouli uzun süre Sarı-Kırmızılı takımdan haber beklemiş ancak geri dönüş yolu açılmamıştı. Deneyimli futbolcu bir çok Süper Lig ve yurt dışından takımının teklifine rağmen istediği teklifi alamayınca boşta kalmıştı. İstanbul'da yaşamayı sürdüren 32 yaşındaki futbolcunun devre arasında Süper Lig devine imza atabileceği konuşuluyor.









5 SEZON GALATASARAY FORMASI GİYDİ

2017 yılında 4 milyon 250 bin Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan ve 5 sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyen Cezayirli yıldız futbolcu 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayla 30 maçta süre alarak 5 gol, 5 asistlik performans sergileyen Feghouli ile yeni sözleşme imzalanmamıştı.

SÜPER LİG'DEN TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ!

Galatasaray'da seçim dönemi uzun süre Sarı-Kırmızılı kulüpten teklif bekleyen 32 yaşındaki futbolcu teklif gelmeyince rotasını başka kulüplere çevirmişti. Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük yıldız futbolcuya 700-800 bin Euro civarında teklifler yaptı ancak Feghouli bu teklifleri düşük bulduğu için kabul etmedi.

AİLESİYLE İSTANBUL'DA YAŞIYOR

5 sezon Galatasaray forması giyen Feghouli ayrılık sonrası İstanbul'da yaşamaya devam ediyor. Oğlu Galatasaray alt yapısında forma giyen yıldız futbolcunun eşi de Türkiye'de güzellik merkezi açmıştı. Feghouli'nin zaman zaman Florya Metin Oktay Tesisleri'ne oğlunun idmanlarını izlemeye gittiği biliniyor.





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GALATASARAY'A DAVA AÇMIŞTI

Galatasaray'dan ayrılan Sofiane Feghouli, FIFA'ya dava açtığı haberlerini doğruladı. Cezayirli futbolcu, ayrıca, "Bu transfer döneminde de Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettim ve ekonomik olarak bir sıkıntılarını görmeyince avukatıma talimat verdim ve Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim. Bunun dışında bir konu yok" diye konuştu.

1.6 MİLYON EURO ALACAĞI VAR

Birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikâyet eden 32 yaşındaki futbolcu, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti. Feghouli'nin söz konusu maddelerden istediği rakamın toplamı ise 1.6 milyon euro.









İSTANBUL'DA KALACAK!

Beşiktaş , bu sezon kendisine takım bulamayan ve boşta olan eski Galatasaray oyuncusu Cezayirli sağ kanat Sofiane Feghouli az bir ücret karşılığında kadrosuna katabilir. 32 yaşındaki oyuncu ile ilgili son kararı siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş verecek. İşte haberin detayları...

FEGHOULI BOMBASI

Ara transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'a tanıdık bir isim önerildi. Takvim'in haberine göre, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildi. Cezayirli oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.





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SON DURUMU ARAŞTIRILACAK

Ancak deneyimli hocanın 32 yaşındaki futbolcunun uzun süredir futbol oynamamış olmasından dolayı büyük endişe duyduğu öğrenildi. 70 yaşındaki hocanın, yardımcılarından oyuncunun son durumunu araştırmalarını istediği öğrenildi. 1 Temmuz'dan bu yana boşta olan Feghouli takıma transfer olursa Ghezzal'dan sonra forma giyen ikinci Cezayirli oyuncu olacak. Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde çıktığı 126 lig maçında 25 gol, 26 asistle oynadı. G.saray'dan ayrıldıktan sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli 6 aydır yeşil sahalardan uzak. Cezayirli oyuncunun piyasa değeri 700 bin €



























































