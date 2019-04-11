Feghouli: Biz şampiyonluğa oynuyoruz, rakip düşmemeye oynuyor!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisi öncesi ülke basınına açıklamalarda bulundu.

11 Nisan 2019, Perşembe 08:16
- A +
Feghouli: Biz şampiyonluğa oynuyoruz, rakip düşmemeye oynuyor!

Galip geleceklerini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bu maç öncekilerden tamamen farklı olacak. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, rakibimiz ise alt sıralardan yükselmeye çalışıyor. Bu deplasmanda uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu sefer kazanmalıyız. Derbide 3 puanı almak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı

Kupa Gümüş'ün ellerinde

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını neşe içinde sürdürüyor. Dünkü çalışma dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dört ayrı takım halinde beşe beşe hedefli dar alan oyunları oynandı. Sinan Gümüş, Ahmet Çalık ve Fernando'nun yer aldığı takım şampiyon olurken, kupa Sinan'ın ellerinde havaya yükseldi.

(Sabah)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.