Feghouli: Başımızı dik tutmalıyız!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın en etkili isimlerinden birisi olan Sofiane Feghouli, alınan beraberliğinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

''Son dakikada kaybedilen 2 puanın ardından 'Başımızı dik tutmalıyız' diyen Feghouli, İlk başlarda maçın kontrolü tamamen bizdeydi. Skoru da elde ettik fakat kartın ardından onlar daha fazla bizim sahamızda oynamaya başladılar. Ancak yolumuz uzun, oyun olarak da fizik olarak da daha iyi olacağız. Başımızı dik tutmalıyız.'' açıklamasını yaptı.

Tüm kupaları almak istediğini belirten yıldız oyuncu, ''Mental olarak kendimi hala aç hissediyorum. Fiziksel olarak yorucu bir sezon geçirdim ancak bu sezon da tüm kupaları almak istiyorum. Bizimle yakından ilgilenen sağlık ekibimize ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum.'' dedi ve sözlerini noktaladı.

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