Turkish Airlines EuroLeague'in 23. maç dönemi Buducnost'un genç yeteneklerinden Fedor Zugic için eşsiz anlara sahne oldu.

Buducnost'un deplasmanda Zalgiris ile oynadığı maçın bitimine 42.1 saniye kala 18 Eylül 2003 doğumlu Fedor Zugic, Norris Cole'un yerine oyuna dahil oldu.

Zugic, organizasyondaki ilk maçına çıkarken EuroLeague tarihinde de 15 yıl 157 gün ile en genç forma giyen isim oldu.

Karadağlı oyuncu, Aleksandar Ugrinoski'yi 109 günle geçerek bu unvanı kazanırken Fenerbahçe formasıyla 15 yıl 318 günlükken forma giyen Can Maxim Mutaf da üçüncü sıraya düştü.