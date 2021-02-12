Fedor Kudryashov: Galatasaray, Kuzyaev ile ilgileniyordu

2018-19 sezonunun devre arasında Süper Lig'e Başakşehir ile anlaşarak transfer olan ve şimdilerde Antalyaspor forması giyen Rus oyuncu Fedor Kudryashov, ülkesi basınına açıklamalarda bulundu. Sports.ru'ya konuşan Kudryashov, Galatasaray'ın milli takımdan arkadaşı Daler Kuzyaev'e yaptığı transfer teklifini de açıkladı.

Galatasaray'ın Kuzyaev transferi için kendisiyle iletişime geçildiğini belirten Kudryashov, "Evet, beni aradılar ve Galatasaray'ın Kuzyaev ile ilgilendiğini aktarmamı istediler. Kuzyaev ile konuştum ve ilgilenirse iletişime geçebileceğimi söyledim. 'Hayır' cevabını verdi" ifadelerini kullandı.

Buna nasıl tepki verdiği sorulan Kudryashov, "Kendi hayatı, kendi seçimi... Onun her şeye birlikte karar verdiği insanlar var ve ben sadece bir takım arkadaşıyım. Türkiye ile ilgili sorular sorsaydı ona artılarını, eksilerini anlatırdım. Sonra da kendi seçerdi. Fikrimi dayatmak istemem" dedi.

İlgili Haberler Fatih Terim'den kadroda değişiklik





Kuzyaev'in yerinde olsaydı kendisinin gidip gitmeyeceği sorusuna ise, "Gidebilirdim. Galatasaray, buradaki en iyi kulüp. Rusya'daki Spartak Moskova gibi" dedi.

Kudryashov'un Rusya Milli Takımından arkadaşı Daler Kuzyaev'in ismi Türkiye'den Beşiktaş ve İtalya'dan Atalanta ile de sık sık anılmıştı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ise geçtiğimiz Ekim ayında 2017'de transfer olduğu Zenit ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.



