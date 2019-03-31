Federico Higuain: "Beşiktaş, benim için bir hataydı!"

Beşiktaş'ın 2007 yazında River Plate'ten kadrosuna kattığı Federico Higuain, ülkesinde katıldığı bir radyo programında Siyah Beyazlı taraftarları kızdıracak bir açıklamada bulundu.

31 Mart 2019, Pazar 17:39 Son Güncelleme:
- A +
Federico Higuain: 'Beşiktaş, benim için bir hataydı!'

Beşiktaş'ın 2007 yazında River Plate'ten transfer ettiği Arjantinli futbolcu Federico Higuain, ülkesinde katıldığı bir radyo programında Siyah Beyazlı taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Radio Ataque Futbolero programına konuk olan 34 yaşındaki santrfor, Beşiktaş'a transferinin bir hata olduğunu söylerken Arjantin ile Türkiye arasında kültürel anlamda çok büyük farklılıklar olduğunu ifade etti.

Kariyerini MLS ekiplerinden Columbus Crew'de sürdüren golcü oyuncu, Türkiye'deki en unutulmaz anısıyla ilgili soruya ise gülerek şu cevabı verdi: "Bir gün soyunma odasına bir keçi getirip başını kesmişlerdi. Sonra da kanını başıma sürdüler. O anları hiç unutamıyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.