Federasyonlar arasında hediye değişimi yapıldı

A Milli Takımımız'ın İskoçya ile oynadığı özel müsabaka öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile İskoçya Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Ian Maxwell, hediye değişimi etkinliğinde bir araya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda gerçekleşen organizasyonda TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve İskoçya Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Thomas McKeown da yer aldı.

Başkan Mehmet Büyükekşi ile Ian Maxwell arasında maçın anısına karşılıklı hediye takdimlerinde bulunuldu.