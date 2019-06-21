Türkiye Basketbol Federasyonu, Fenerbahçe taraftarının almış olduğu cezayı erteledi. Sarı-lacivertli taraftarlar bu akşam oynanacak olan Andolu Efes-Fenerbahçe mücadelesini salondan takip edebilecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, bu akşam deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacağı final serisi yedinci maçı için, aldığımız seyircisiz oynama cezasına kulübümüzün yaptığı itiraz Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve cezanın ertelenmesine karar verilmiştir. Bu akşamki karşılaşmada taraftarlarımız deplasman tribününde yer alacak olup, deplasman tribünü bilet satışı, az sonra Mobilet üzerinden başlayacaktır. Mücadele için kişi başı satın alınabilecek bilet sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiştir