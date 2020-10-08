Federasyon Kupası’nda yarı finalistler belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinin katılımıyla Kocaeli’de düzenlenen Basketbol Erkekler Federasyon Kupası’nda beşinci gününde çeyrek final müsabakaları oynandı.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sigortam.Net-Global Connect Travel Düzce: 77-68
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket: 81-88
Bornova Belediyespor-Semt77 Yalovaspor: 78-80
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Ankara Anadolu Basket: 78-92
Kupada yarın oynanacak yarı final maçlarında eşleşmeler şöyle:
15.00 Sigortam.Net-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket
17.30 Semt77 Yalovaspor-Ankara Anadolu Basket