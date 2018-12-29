Federasyon başkanı oyuncusuna tecavüz etti!

Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı Keramuddin Karim, Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularına cinsel tacizde bulunduğu yönündeki suçlamaların ardından görevden alındı. Bu gelişme sırasında Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı'nda 3 oyuncu Keramuddin Karim'i şikayet etti.

Afganistan Kadın Milli Futbol Takımı'nda, Federasyon Başkanı Keramuddin Karim'i şikayet eden oyunculardan biri şiddete maruz kaldığını ve Federasyon Başkanı Keramuddin Karim'in kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

'Ben gitmek istediğimi söyleyince "İstediğin kadar çığlık at, kimse seni duyamaz" dedi'

Diğer odaya geçelim dedi. İçeri girdikten sonra kapıyı kilitledi. Yatağa oturmamı söyledi. Sonra bana "Bugün kıyafetlerinin altında ne olduğunu göreceğim." dedi. Ben gitmek istediğimi söyleyince "İstediğin kadar çığlık at, kimse seni duyamaz" dedi. Sonra beni yatağa itti. Direndim ve yüzüme vurdu. Kapıya gitmeye çalıştım ama açılmadı. Burnum ve dudaklarım kanıyordu. Beni dövmeye başladı. Uyandığımda çıplaktım. Her yerde kan vardı. Vücudumdan kan geliyordu. Silahı aldı ve kafama dayadı. "Seni öldürürüm. Ailene de aynı şeyi yaparım. Hayatta kalmalarını istiyorsan sessiz kal" dedi.

Öte yandan Keramuddin Karim'den şikayetçi olan Afganistan Kadın Milli Futbol takımı, "Bizimle seks yapmayı istedi. Bunu kabul etmeyince milli takımdan kovulduk." dedi.