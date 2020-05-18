FC Seoul - Gwangju maç özeti, şişme bebekli maçta yaşananlar!

Güney Kore K Lig 1 ekibi FC Seoul, geçtiğimiz pazar günü Seoul World Cup Stadium'da oynanan karşılaşmada tribünleri şişme bebeklerle doldurdu. Gwangju ile oynanan karşılaşma 1-0 FC Seoul galibiyetiyle sonuçlanırken, kulüp bu davranışından dolayı büyük eleştiri topladı. Seoul, her ne kadar tribüne konulan mankenleri 'özel mankenler' olarak tanımlasa da birçoğunun üstünde seks oyuncakları satan bir firmanın ismi yazan tişörtler bulunuyordu.FC Seoul, bir özür metni yayınlasa da işler beklenildiği gibi gitmedi. İşte tepki çeken o karşılaşmanın özet görüntüleri...