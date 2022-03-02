Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetli müdahalesi sürerken Ukraynalı sporcular, spor adamları da sahada önemli bir mücadele sergiliyorlar. Bu isimlere Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Ingulets Petrove'nin başkanı Oleksandr Povoroznyuk da eklendi.





Povoroznyuk, bulunduğu bölgenin güvenliğini bizzat askeri ekipmanlarla yerinde yönetti. Ukrayna'da Premier Lig'de mücadele eden bir takımın başkanı olsa da mücadeleden kaçmayan Povoroznyuk, duruma ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Ingulets Petrove'nin YouTube kanalına konuşan başkan, "Evet, ne hayat ama... 50 kilometre mesafedeki tanklara hazırlanıyoruz. Görev durumundayız. Kiev'in işini biraz daha kolaylaştırmak adına savaş vermeyi planlıyoruz. Böyle hazırlanıyoruz. Köprüler ve yollar dahil olmak üzere Petrove'ye tüm girişler mayınlı. Tanklar buraya giremeyecekler. Gelirlerse de birlikler ile karşılaşacaklar. Herkese yetecek kadar molotof var. Futbolcular, futbol oynamak zorundalar. Onlara "ev" komutu verildi. Olan insanları silahlandırıyoruz. Her şey yoluna girecek" dedi.



