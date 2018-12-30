FC Andorra'nın yeni sahibi Gerard Pique!

Barcelona'nın yıldız stoperi Gerard Pique, kulüp sahibi oldu. 31 yaşındaki futbolcunun sahibi olduğu Kosmos şirketi, İspanyol ekibi FC Andorra'yu satın aldı.

30 Aralık 2018, Pazar 12:48
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FC Andorra'nın yeni sahibi Gerard Pique!

Barcelona'nın yıldız stoperi Gerard Pique, futbol sahalarındaki başarısı kadar iş yaşamında da adından söz ettiriyor.

Sahibi olduğu Kosmos şirketiyle "Tenisin Dünya Kupası" olarak bilinen Davis Kupası'nın organizatörlüğüne soyunan 31 yaşındaki futbolcu, şimdi de kulüp sahibi oldu.

İspanyol ekibi FC Andorra'nın olağanüstü genel kurulunda alınan karar neticesinde kulüp, Pique'nin şirketi Kosmos'a satıldı.

Bir kişinin katılmadığı oylamada 206 evet oyu çıkarken hayır oyu kullanan hiçbir üye olmadı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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