Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk edecek.

1 GALİBİYET – 1 BERABERLİK

Grubundaki ilk maçında konuk ettiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 mağlup etmeyi başaran sarı-lacivertliler, 2. maçında ise Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

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HEDEF LARNACA’DAN 6 PUAN KOPARMAK

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, grubunda 2 maç sonunda elde ettiği 4 puanla avantajlı bir durumda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, AEK Larnaca ile oynayacağı maçlardan 6 puan alarak liderlik yolunda avantajını korumayı hedefliyor. Konuk ekibin ise karşılaşma öncesi grupta 3 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 3 KRİTİK EKSİK

Fenerbahçe, zorlu müsabakada listesinde bulunan 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Luan Peres ile Joshua King, mücadelede forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra ligde son oynanan Beşiktaş müsabakasında aldığı darbe nedeniyle dizinde travma tespit edilen Mert Hakan Yandaş da takımını yalnız bırakacak.

4 İSİM LİSTEDE YOK

Kanarya'nın UEFA listesinde 4 isim yer almıyor. Sarı- Lacivertliler'de Türkiye Futbol Federasyonu tescil listesine dahil edilmeyen Lemos ve Bruma ile sakatlığı bulunan Nazım Sangare, UEFA listesine yazılmadı. Bu oyuncuların yanı sıra, golcü oyuncu Serdar Dursun da listede bulunmuyor.





AVRUPA'DA 249. RANDEVU

Kıbrıs Rum Kesimi'nin AEK Larnaca takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 249. karşılaşmasına çıkacak. Sarı- Lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 91 galibiyet, 54 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 316 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 361 gol gördü.

Sarı-lacivertli temsilcimizin bu akşam oynayacağı AEK Larnaca maçı öncesi, Fanatik Gazetesi’nin usta yazarlarından Faik Çetiner önemli bir yazı kaleme aldı. Çetiner, maç öncesi Fenerbahçe’nin durumunu ele alırken Jorge Jesus’a da önemli uyarılarda bulundu. İşte Çetiner’in o yazısı;

LİGİ UNUT, AVRUPA'YI TUT

‘Yazıya Jesus’un geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamasını hatırlatarak girelim. Portekizli hoca, ”Büyük takımlar haftada 2 maç yapmaya alışmalı” demişti. Bunu söylerken, kendi takımını ön plana alarak, rakiplerine gönderme yapmıştı.





3 MAÇI KAYIPSIZ GEÇMEK ŞART

Bu sene öncelikli olarak Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen Fenerbahçe, şanslı sayılabilecek bir kura ile Avrupa Ligi’nde de kendine grup liderliği hedefini seçti. Fenerbahçe’nin bu hedefe ulaşması çok zor değil. En büyük rakibi Rennes ile deplasmanda alınan beraberlik şansını yükseltiyor. Rennes ile Kadıköy’de final oynamak için diğer 3 maçı kayıpsız geçmek şart.

RAKİBİN TOPLAM DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Bu maçların ilki Kadıköy’deki AEK Larnaca maçı. Rakibin toplam değeri 15 milyon Euro. En değerli oyuncusu 2.5 milyon Euro ile yeni transferleri İspanyol Pere Pons. Piyasa değerine bakarak küçümsenecek bir takım değil. Çok koşan mücadeleci bir takım. Genelde kapanıp ani ataklar kovalıyorlar. Dinamo Kiev’i deplasmanda bu oyun planıyla yendiler.

KAPANARAK OYNAYACAKLAR

Fenerbahçe karşısında da kapanarak oynayacaklar ve kazanmaktan çok kaybetmemeyi planlayacaklar. Her maça değişik 11’ler düşünen Jesus’u bu maçta (8+3) kuralı zorlamayacak. Jesus’un 3 bankosu (Altay, Szalai, Gustavo) dışında yine sahaya süreceği 11’i maç saatinde öğreneceğiz.

‘OFSAYT TAKTİĞİ’NE DİKKAT

Ama oyun planında bir değişiklik olmayacak. 3’lü defans, önde baskı, duran top ustalarıyla Fenerbahçe bir an önce sonuca gitmek isteyecek. Tek dikkat edilmesi gereken ise ligde uygulanan 'Ofsayt taktiği'. Rakip defans arkasına atılacak toplarda sıkıntı yaratabilir.

12. ADAM BELİRLEYİCİ OLUR

Maç yine kapalı gişe oynanacak. Larnaca’nın tribün baskısından etkileneceği kesin. Yani maçı yönlendirecek kesinlikle 12’nci adam. Fenerbahçe maçın favorisi. Güney Kıbrıs Rum temsilcisinin Kadıköy’de istediklerini elde etmesi çok zor. Fenerbahçe’nin bu maçtaki parolası çok net: Ligi unut, Avrupa’yı tut.



