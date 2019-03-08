FB TV’den işitme engelliler için haber bülteni

Fenerbahçe Kulübünün resmi yayın organlarından FB TV, işitme engelliler için haber bülteni hazırlayacak.

08 Mart 2019, Cuma 17:44
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FB TV’den işitme engelliler için haber bülteni

Fenerbahçe Kulübünün resmi yayın organlarından FB TV, işitme engelliler için haber bülteni hazırlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp kanalları arasında bir ilke imza atıldığı belirtilerek, "Bir kulüp kanalında ilk kez, işitme engelli vatandaşlarımız için haber bülteni yayınlanacak. FB TV’de artık her hafta, ’İşaret Diliyle Haber Bülteni’ adıyla haber kuşağı olacak. İşitme engelliler için İlk yayınlarımız bugün 17.45 ve 21.45, yarın ise 09.00 ve 15.40’da olacak." ifadelerine yer verildi.

AA


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