Silivri'de görülmeye devam edilen davaya bugün Fenerbahçe'nin Eski Başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Sarı lacivertli yöneticilerin de Silivri'de hazır bulunduğu duruşmada kararın çıkması bekleniyor. Duruşma sonrası Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenledi.

Uzun zaman aradan sonra basına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, FB TV'ye sitem etti. Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'cu olun. Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım" dedi.

Bu açıklamanın ardından FB TV resmi twitter hesabı yaptığı son paylaşımda, "2 Kasım 2018 FB TV Tarihte Bugün" adlı programın yayınını vererek Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladıklarını işaret etti.