(Fb - Antalya özet) Fenerbahçe - Antalyaspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk etti. Lider Alanya’nın Beşiktaş’a konuk olacağı bu haftada Sarı-lacivertliler, Antalya önünde alacağı gollü bir zaferle yeniden zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyordu. 6. dakikada Ufuk Akyol'un attığı gole engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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Birçok gol pozisyonundan yararlanamayan, ikinci devre Antalya kalesini abluka altına alan Sarı Kanarya, bu sonucun ardından 11 puanda kaldı. Kadıköy'den 3 puanla dönen Antalyaspor ise güçlü rakibiyle puanları eşitledi.

Kritik dakikalarda net fırsatlar yakalayan Antalyaspor'u durduran isim Altay Bayındır oldu. Genç eldiven yaptığı %100'lük kurtarışlarla takımının ayakta kalmasını sağlayan isim oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada sol kanattan bindirme yapan Dirar, tehlikeli bölgeye doğru ortasını gönderdi. Kademeye giren Aatif, topu uzaklaştırdı.

GOL | Antalyaspor ilk tehlikeli atağında golü buldu. 6. dakikada Dala'nın yerde kaldığı pozisyonda hücumu sürükleyen Ufuk Akyol, Fenerbahçe savunmasının hatasını iyi değerlendirdi ve ceza sahasına kadar girdi. Şutunu atan genç futbolcu, Altay'ı avladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

Kruse gole çok yaklaştı

16. dakikada Fenerbahçe Max Kruse ile gole çok yaklaştı. Antalyaspor savunmasının yaptığı hatada topla buluşan Alman yıldız, pozisyonunu kaybetmesine rağmen şutunu attı. Pozisyonunu iyi alan Boffin, topu çıkarmayı başardı.

Fenerbahçe tehlikeli gelmeye başladı

Fenerbahçe, ataklarını sıklaştırdı. 20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Isla, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Gelişine vurmak isteyen Vedat Muriç, kaleyi bulamadı.

23. dakikada Dirar'ın ortası ters kanada doğru gitti. Arkada direğe hareketlenen gelişine çok sert vurdu, Boffin'i geçen top az farkla auta çıktı.

Fenerbahçe tehlikeli gelmeye başladı. Dirar'ın pasında Aatif'tan harika bir şekilde kurtulan Ozan, boş durumda bulunan Vedat'ı topla buluşturmak istedi. Araya giren Chico, tehlikeyi önlemeyi başardı.

Fenerbahçe penaltı bekledi

31. dakikada Fenerbahçeli futbolcular, Isla'nın ortasında topun ceza alanında Diego'nun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan uyarıları dinledi. VAR'dan "penaltı yok" kararı çıktı, maç taç atışıyla yeniden başladı.

Fenerbahçe şık paslaşmalarla Antalyaspor ceza sahasına ulaştı. Kruse ve Muriç'in ver kaçları tehlike oluşturmadan Antalyaspor savunması araya girdi ve Kosovalı golcüye şut izni vermedi. 1 dakika sonra bu sefer Gustavo ile şansını denedi. Gustavo'nun uzak mesafeden attığı şut kaleci Boffin'de kaldı.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 üstün tamamladı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | İkinc﻿﻿﻿﻿﻿i yarıya iki hoca da değişiklikle başladı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin yerine Zajc, Antalyaspor'da ise Dala'nın yerine Mukairu oyuna dahil oldu.

İkinci yarının hemen başında Fenerbahçe ceza sahasının sol tarafından serbest vuruş kazandı. Emre'nin kullandığı serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

SARI KART | Dala'nın yerine oyuna giren Paul Mukairu, Fenerbahçeli futbolculardan rahat bir şekilde sıyrıldı. Araya giren Zanka, genç futbolcuyu faulle durdurdu ve sarı kart gördü.

Altay, Fenerbahçe'yi ayakta tutuyor!

Antalyaspor 2. gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Fenerbahçe ceza sahasına giren Aatif, çaprazdan vuruşunu yaptı. Uzak köşeye giden topa Altay Bayındır, güçlükle uzandı ve topu çelmeyi başardı. 58. dakikada Hakan Özmert %100'lük bir gol fırsatını değerlendiremedi. Mukairu'nun pasında Altay'la karşı karşıya kalan tecrübeli oyuncu topu genç kaleciye nişanladı. Altay'ın muhteşem kurtarışının ardından top, direğin hemen dibinden kornere çıktı. Kullanılan kornerin ardından topla buluşan Aatif, ceza sahası çizgisinden yerden sert bir vuruş yaptı. Altay'dan seken topun ardından Antalyasporlu oyuncular kale sahasında pozisyonu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak ağlara gitmedi. Müthiş karambolün ardından araya Zanka girdi, top Altay'da kaldı.

Zajc bomboş durumda kaçırdı

61'de Sarı Lacivertli ekip tehlikeli geldi. Dirar'ın pasında sol kanatta topla buluşan Emre, Antalyaspor ceza sahasına ortasını gönderdi. Bomboş durumda olan Zajc, gelişine vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, 61'de yerini Deniz Türüç'e bıraktı.

62'de Ozan Tufan, muhteşem bir pasla Antalyaspor savunma arkasına koşu yapan Dirar'ı buluşturdu. Şilili oyuncunun ortasında top dışarı gitti.

SARI KART | Fenerbahçe'de kısa süre önce oyundan çıkan Emre Belözoğlu, 66. dakikada yedek kulübesinde sarı kart gördü.

Zajc'ın kafa vuruşu Muriç'ten döndü

Isla'nın sağ kanatta yaptığı ortaya yükselen Deniz Türüç, topu içeri çevirdi. Boş durumda Zajc'ın kafa vuruşu kale önündeki Vedat Muriç'e çarptı. Fenerbahçe beraberlik fırsatından yararlanamadı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 70. dakikada Antalyaspor Amilton'un yerine Doğukan Sinik oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 81'de Fenerbahçe'de son değişiklik hakkını kullandı. Mathias Zanka yerini Mevlüt Erdinç'e bıraktı. Konuk ekipte ise sakatlanan Bahadır Öztürk yerini Eren Albayrak'a bıraktı.

SARI KART | Antalyaspor'da kaleci Boffin, topu oyuna sokmakta ağır davrandığı için sarı kart gördü.

90+4. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geldi. Milli oyuncunun sert şutunda top Doğukan'dan kornere çıktı. Fenerbahçeli futbolcular penaltı beklese de VAR, devam dedi.

90 dakika Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Fenerbahçe - Antalyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20:30'da başlayan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Ok üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinin 11'inde değişiklik yapmadı. Kaleyi Altay Bayındır'a teslim eden Yanal, savunma dörtlüsünü Isla, Zanka, Jailson ve Dirar'dan oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu ve Luiz Gustavo'yu sahaya süren tecrübeli teknik adam, bu ikilinin hemen önünde Ozan, Kruse ve Tolga Ciğerci'yi görevlendirdi. Yanal'ın gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriç oldu.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısındaki 11'i şöyle: "Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat Muriç."

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte, Antalyaspor öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses, Antalyaspor maçında da formalarından uzak kaldılar.

FERDİ KADROYA DÖNDÜ

Sarı-lacivertli ekibin Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu da kadroya girdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray ile oynanan derbi mücadelenin kadrosuna dahil edilmeyen Ferdi, Antalyaspor maçının 21 kişilik kadrosunda kendisine yer buldu.

BÜLENT KORKMAZ'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçtiğimiz hafta kazanılan Yeni Malatyaspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Korkmaz; Charles'in yerine Chico'yu görevlendirirken, Gustavo Blanco'nun yerine de Gelson Dala'yı 11'de sahaya sürdü. Kaleyi Boffin'e emanet eden Korkmaz, savunma dörtlüsünü bozmayarak Nazım Sangare, Bahadır, Diego Angelo ve Celutska'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Chico ve Ufuk'u sahaya süren tecrübeli teknik adam hücum hattında Dala, Hakan Özmert ve Aatif'i oynattı. Korkmaz'ın gol yollarındaki tercihi ise Amilton oldu.

Antalyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki 11'i şöyle: "Boffin - Nazım, Bahadır, Angelo, Celustka, Chico, Ufuk, Dala, Aatif, Hakan, Amilton."

ANTALYASPOR’DA ISAAC UNUTULMADI

Antalyasporlu futbolcular, kırmızı-beyazlı ekibin eski oyuncularından Isaac Promise’yi unutmadı. Antalyasporlu futbolcular kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yuman Nijeryalı futbolcu için sahaya ‘Rest in peace’ pankartıyla çıktı.