Fazlı Tan: Taraftarlarımızı üzmeye hakkımız yok!

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Yılport Samsunspor’a konuk olan Bursaspor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, skordan dolayı üzgün olduklarını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün sezonun en kötü oyununu ortaya koyan bir Bursaspor vardı sahada, bize hiç yakışmadı. Üç gün önce isteği arzusu ve enerjisi yüksek Bursaspor’dan isteği arzusu ve enerjisi düşük bir Bursaspor’a dönüştük. Rakibimiz maçın hemen başında öne geçti. Oyuna ortak olamadık, reaksiyon gösteremedik. Çok fazla pas hatası yaptık. Bu da rakibimizi daha fazla yüreklendirdi ve oyunu ele almasını sağladı. Oyunun kontrolü Samsunspor’daydı. Takımımızın pozisyonu ne olursa olsun, böyle oynamaya, bizi sevenleri, taraftarlarımızı, üzmeye hakkımız yok."