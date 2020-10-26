Fazlı Tan: Öğrenmeye gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Akhisarspor'a konuk olan Bursaspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, iki tane Ege deplasmanından istedikleri sonuçları alamadıklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

“İstediğimiz sonuçlar farklıydı. Fakat her iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldık. Rakibimiz bize göre maça daha kontrollü başladı. Topu koruyan taraftı. Fakat böyle olmasına rağmen biz takım savunmasını gayet iyi yaptık. Rakibimiz 3. bölgede çok net pozisyonlar üretmedi. 20. dakikalarda uzaktan bir şut ile 1-0 öne geçti. Sonra onun kontrolü dengeye girdi. Sonrasında ise 1-1 yaparak oyunu dengeledik. İkinci yarıda ise yine aynı oyun vardı. Biz de biraz daha kontrollü ve dengeliydik, daha iyi hücum yaptık, topu da daha iyi koruduk. Yine uzaktan bir şut ile 2-1 mağlup duruma düştük. 2-1 mağlup duruma düştükten sonra iki tane net pozisyonumuz var. Bir de bir penaltı pozisyonumuz var. Eğer ki bu pozisyonları değerlendirseydik bugün kazanan taraf olacaktık. Genç bir takımız. Öğrenmeye gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Lig uzun bir maraton. Önümüzdeki haftalarda neler yapacağımıza hep beraber bakacağız”