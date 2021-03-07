Fazlı Tan: Kırmızı karttan sonra tamamen oyun dengemiz değişti

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Boluspor'a konuk olan Bursaspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, ilk yarının rakibin üstünlüğü ile geçtiğini belirtti.

İlk 45 dakikada zayıf bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Tan, şunları kaydetti:

"Golden sonra rakibimiz biraz daha geriye yaslandı ve kontraya yönelik oyun oynamaya başladı. Biz de ciddi bir baskı kurduk. Bu baskının karşılığında birkaç pozisyon ürettik ve istediğimiz golü bulduk, 1-1’e getirdik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeyken kırmızı kart olmasaydı maçı kazanabilecek bir oyun oynuyorduk. Kırmızı karttan sonra tamamen oyun dengemiz değişti. Rakip bu sefer bizim üzerimize geldi ve baskı kurmaya çalıştı. Biz de kontrataklarla pozisyon bulup 1-1’i korumaya çalışıyorduk. Rakibimiz son dakikalarda attığı golle 2-1 öne geçti. Sonrasında onlar da biz de çok fazla pozisyon üretemedik."