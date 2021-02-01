Fazlı Tan: Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız

TFF 1. Lig’in 19. haftasında konuk ettiği Altınordu’ya 2-1 kaybeden Bursaspor’un teknik sorumlusu Fazlı Tan, üzgün olduklarını söyledi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tan, ilk 6 hedefi için büyük önem taşıyan bir maç yaptıklarını dile getirdi.

Maça iyi başlayan tarafın kendileri olduğunu kaydeden Tan, şunları söyledi:

"İlk yarı 4 net pozisyonumuz vardı. Maçı koparabilirdik ama başaramadık. İlk yarı bu pozisyonlardan birini gole çevirebildik. İkinci yarıya rakibimiz baskılı oyunla başladı. O dönemde takım savunmasını iyi yaptık. 1-0 öndeyken Onur’la net bir pozisyon yakaladık ancak bunu da değerlendiremedik. Beraberlikten sonra hücum anlamında değişiklikler yaptık, risk aldık ve arkada boşluklar bıraktık. Çünkü kazanmak istiyorduk. Rakibimizin hızlı atakları oldu, biz de pozisyon üretmedik. Son anlarda yediğimiz golle mağlup olduk. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız."