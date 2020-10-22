Fazlı Tan: Bireysel hatalar canımızı yakıyor

TFF 1. Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Menemenspor'a konuk olan Bursaspor, son dakikada yediği golle sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, müsabakaya Menemenspor’un daha istekli başladığını ancak ilk ataklarında öne geçmeyi başardıklarını söyledi.

Daha sonra topa çok fazla sahip olamadık ve rakiplerinin skoru eşitlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda ise oyun ortadaydı. Fakat 89. dakikada maalesef bireysel bir hata sebebiyle 2-1 mağlup duruma düştük. Bireysel hatalar canımızı yakıyor. Şu ana kadar yediğimiz 10 golün 6-7 tanesi bireysel hata kaynaklı. Takım savunması açısından çok çalışıyoruz ama bireysel hatanın önüne geçemiyoruz. Bu konuda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Artık bu maçı unutup pazartesi günkü Akhisarspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Rakibimizi tebrik ediyorum."