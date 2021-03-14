Fazlı Tan: 3 puanı hak ettik

Tan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maça iyi başlayan, oyuna yön veren ve pozisyon arayan oyuncularını tebrik eden Tan, şunları kaydetti:

"Sahada istekli, arzulu, enerjisi yüksek bir Bursaspor vardı, 3 puanı hak ettik. Rakibimiz için zor maçtı. Onlar da lige tutunmak istiyordu. Bu konsantrasyonla buraya geldiler. Onlar bölge savunması yaptı. Hızlı top tercih ettiler. Hızlı hücumdan iyi ataklar yaptılar. Ön alan baskısını iyi kurduk. 2-1 öne geçtikten sonra oyuna ortak olmaya çalıştılar. Biz bu dönemde takım savunmasını iyi yaptık. Rakibe ciddi pozisyon vermedik. Kontrataklarla fırsat aradık ve yakaladık. Final pasında başarılı olamadık. 78'inci dakikada 3-1 öne geçtik. Rakibimiz oyuncu değiştirdi ama baskı kurmaya çalışsa da 3-1 kazanan taraf biz olduk. Yarından itibaren Adanaspor maçına öz güveni yüksek şekilde hazırlanacağız."

AA