Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'ye 1-0 kaybettiği ve zirve yarışında bir adım geride kaldığı maçın ardından birçok kesimden yorumlar gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say da mücadelenin ardından kişisel twitter hesabından paylaşım yaptı.

Fenerbahçeli sanatçı, "Yazık bize...Fenerbahçe" şeklinde yaptığı paylaşıma bir çok etkileşim geldi