FaZe’nin, Rocet League’e gireceği iddia edildi

Faze’nin bir Rocket League takımı kurmasını isteyen hayranları, istediğine ulaşmak üzere gibi görünüyor. Bu bilgi, İçerik ve Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Oluwafemi "femio" Okusanyafemio’nun kişisel instagram hesabından yaptığı bir paylaşımın yayılmasıyla duyurudan önce medyaya sızmış oldu. Paylaşımdaki “Rocket League duyurusu” ise hayranları heyecanlandırdı.

Bu Instagram hikâyesi kısa süre sonra femio tarafından silinse de maalesef Twitter’da 117.000’den fazla takipçisi olan Jack Lucky tarafından hemen kaydedilip paylaşıldı.

femio’nun hikayesinde, bilgisayar ekranının sağ tarafında yer alan takvimde “Rocket League Announcement video” ifadesi yer alıyor. Rocket League duyuru videosunu gören hayranlar ise oldukça heyecanlı.

Sosyal medyadaki paylaşımıyla yanlışlıkla sürpriz olması planlanan bir duyuru mahvedilmiş olabilir. Kimileri başta bunun hayranları heyecanlandırmak için bilinçli olarak yapıldığını söylese de gönderinin kısa süre sonra silinmesi bir yanlışlık olduğu ihtimalini güçlendiriyor.