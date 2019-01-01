FaZe’in ani bir karar ile yedeğe çektiği karrigan, geçtiğimiz günlerde Kuzey Amerikalı kadrosunu açıklayan Envy takımı için kısa bir süre forma giyecek.

Takım tarafından yapılan açıklamaya göre bu durum şimdilik Minor turnuvası için geçerli. Oyuncunun aslında transfer edilmediğinin bu turnuva için borç alındığının altı çizildi. Amerika Minor turnuvası için Envy ile anlaşan karrigan, eğer bu elemelerde başarılı olursa ana eleme aşamasına yükselecek

karrigan FaZe’e teşekkür etti

Takımın bu paylaşımından sonra Twitter hesabından paylaşım yapan karrigan, FaZe’e kendisine bu fırsatı sunduğu için teşekkür ettiğini belirtti. 2019’un kendisine şans gerdiğini söyleyen deneyimli oyuncu, yeni takım arkadaşlarıyla oynamak için sabırsızlandığını belirtti.

Envy’nin kadrosu tamamen Amerikalı oyunculardan oluşuyor. karrigan takımdaki tek Danimarklı ve yabancı oyuncu olacak. CS: GO’nun en iyi IGL’lerinden biri olarak gösterilen deneyimli oyuncu, şimdilik kısa bir süre yer alacağı yeni takımıyla Minor turnuvasında başarılı olmak istiyor. (Playerbros)