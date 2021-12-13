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Fayçal Fajr, Sivasspor’da siftah yaptı

DG Sivasspor’un 33 yaşındaki oyuncusu Fayçal Fajr, Galatasaray maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı

13 Aralık 2021, Pazartesi 22:50 Son Güncelleme:
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Fayçal Fajr, Sivasspor’da siftah yaptı

Spor Toto Süper Lig ’de Galatasaray ile karşılaşan Sivasspor ’da Fayçal Fajr, attığı golle takımına galibiyet getirdi ve bu sezon da ilk kez ağları sarstı. Maça ilk 11’de başlayan Fajr, 80. dakikada Mustapha Yatabare’nin pasıyla topu ağlarla buluşturdu. Faslı oyuncu böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 18 maça çıkan Fajr, 18 kez de ilk 11'de görev aldı. Fayçal, 3 kez asist yaparken, 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı ve bin 593 dakika sahada kaldı. 

İHA

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