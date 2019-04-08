Favori Semih sürpriz Fernando

Galatasaray’da Fenerbahçe maçı öncesi Luyindama’dan sonra Marcao’nun da cezalı duruma düşmesi planları altüst etti. Cim-Bom’da savunmada Donk’un yanında kimin oynayacağı merak ediliyor.

Teknik direktör Fatih Terim’in önündeki seçeneklerden Semih Kaya favori olarak gösteriliyor. Bunda Semih’in sol stoper oynama özelliğinin etkili olduğu belirtildi. Ahmet Çalık ise ikinci tercih durumunda... Malatya ile yapılan kupa maçında Luyindama’nın kırmızı kart görmesinden sonra Ahmet Çalık son bölümde sahaya sürülmüştü. Bu durum Ahmet’in de tercih edilebileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Ancak sürpriz aday ise Fernando... Semih ve Ahmet formüllerini deneyecek olan olan Terim bunları yeterli görmezse, Donk’un yanında Fernando’ya da şans verebilecek.

(Milliyet)