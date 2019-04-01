Favori 1907 Fenerbahçe

Çeyrek finaller beklenilenden hızlı tamamlandı. Rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup eden Galatasaray Espor ve Royal Youth yarı finale yükseldi.

VFŞL 2019 Kış Mevsimi'nde yarı final karşılaşmaları 6 ve 7 Nisan tarihlerinde oynanacak. Yarı final perdesi 6 Nisan'daki Bahçeşehir SuperMassive - Royal Youth karşılaşmasıyla aralanacak. 7 Nisan'daki 1907 Fenerbahçe Espor - Galatasaray Espor maçı da finalin adını belirleyecek.

Biz de kullanıcılarımıza favori şampiyonlarını sorduk. İşte gelen yanıtlar:

2 bin 535 kişinin katıldığı ankette yüzde 57'lik bir dilim 1907 Fenerbahçe'yi kupa için aday gösterdi. Sarı Lacivertli ekibin ardından onu yüzde 31 ile Galatasaray espor, yüzde 8 BAU SuperMassive ve yüzde 4 Royal Youth takip etti.

2018'in finalistleri bu defa yarı finalde eşleşti

2018'e dönüp baktığımızda iki takımın, Bahçeşehir SuperMassive ile Royal Youth'un, tüm finallere ambargo koyduğunu görüyoruz. KMF 2018 ve TBF 2018 bu ikili arasında oynanamış ve iki finalde de gülen taraf Bahçeşehir SuperMassive olmuştu. 2019 Kış Mevsimi'ndeyse kavuşma daha erken yaşandı. İki takım da 6 Nisan'daki yarı final karşılaşması için yerlerini aldı.

Bahçeşehir SuperMassive, 2016'dan bu yana düzenlenen tüm KMF'leri kazandı. Üst üste dördüncü şampiyonluk için önce Royal Youth engelini aşıp finalin yolunu tutmalı. Royal Youth ise bugüne kadar mücadele ettiği tüm mevsimlerde final oynamayı başardı. Geleneği devam ettirmek için, geçmişte başına sıkça bela olan Bahçeşehir SuperMassive'i alt etmek zorunda. 6 Nisan'daki karşılaşmanın ardından iki takımdan birinin serisi son bulacak. Diğeri ise 13 Nisan'daki KMF'ye adını yazdıracak.

Derbi ilk defa 5 maç üzerinden oynanacak

1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor bu zamana kadar Lolespor sahnesinde 6 defa karşı karşıya geldi. Ancak bu karşılaşmaların hepsi lig aşamasında oynandı. Takımlar hiçbir zaman mevsim finallerinde karşı karşıya gelemedi. 7 Nisan'daki karşılaşmayla beraber bu iki takım ilk defa beş maçlık bir seride karşı karşıya gelecek.

İki takım da daha önce Kış Mevsimi Finali'nde yer almamıştı. Kazanan ekip tarihinde ilk defa KMF'ye yükselmiş olacak.

İki serinin kazananları 13 Nisan Cumartesi günü Riot Games Espor Sahnesi'ndeki Kış Mevsimi Final'inde şampiyonluk için mücadele edecek. KMF şampiyonu, Vietnam ile Tayvan'ın düzenlediği MSI 2019'da Türkiye'yi temsil edecek.