Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisini 11 günden 4 güne indiren ilacın Çin’den getirildiğini açıklamıştı. Peki, Favipiravir işe yarıyor mu? Favipavir sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet'teki bugünki yazısı...

Favipiravir nedir?

İlacın adı ‘Favipiravir’. İlk etapta 1250 kutu getirilmiş. İlk sonuçların hafta başı alınması bekleniyor. Hem Sağlık Bakanı Koca, hem de dün görüştüğüm Çin büyükelçiliği yetkilileri, Türkiye’nin ihtiyacına göre ilacın devamının geleceğini söylediler. Bilim Kurulu üyeleri Favipiravir’in pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm yoğun bakımlara ulaştırıldığını ve hastalarda kullanılmaya başlandığını doğruladılar. Ambulans uçaklarla 40 ilimize ulaştırılmış. Tekrar ifade edeyim, ilk sonuçların pazartesi günü alınması bekleniyor. Dilerim beklenen etkiyi gösterir, insanlarımızın tedavi olmasını sağlar. İlacın Çin ve Japonya dışına çıkarılmasına izin verilmiyor. Türkiye’nin Çin’le olan iyi ilişkileri sayesinde Çin’den getirilmesi sağlandı. Bu süreçte Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li’nin de çabasının da etkili olduğu söyleniyor.

Çin’den sadece bu ilaç alınmadı. İlave 50 bin hızlı tanı kiti getirilerek kullanılmaya başlandı. Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua ile görüştüm. “Türkiye’nin bu salgınla mücadelesine kararlılıkla destek veriyoruz” dedi. Sağlık Bakanı Koca, Çin büyükelçisi Deng Li ile pazartesi günü yaptığı görüşmede önemli bir teklifte bulunmuş. Çin’de koronavirüsle mücadelede başarılı olmuş uzmanlarla Bilim Kurulu üyelerinin videokonferans yöntemiyle görüşmesini, karşılıklı olarak tecrübelerin ve verilerin paylaşılmasını önermiş. Sağlık Bakanı’nın önerisi Çin tarafından olumlu karşılanmış. Bunun üzerine hızla harekete geçilmiş, teknik ekipler temas kurmuş. Perşembe günü Türkiye saatiyle sabah saatlerinde, Çinli uzmanlarla Bilim Kurulu üyeleri videokonferans yöntemiyle görüşerek, karşılıklı olarak bilgi, tecrübe ve veri paylaşımı yapacaklar.

FAVİPİRAVİR İLACININ İLGİNÇ BİR ÖYKÜSÜ VAR

İlaç 2014 yılında Japonya tarafından üretilmiş. İlacı üreten firma, dünyaca ünlü, çok eski bir ilaç firması değil. Bu sektörde yeni. Ama hemen hatırlayacaksınız, bir dönemler film sektöründe çok etkililerdi. Fotoğraf makinelerine film takıldığı günleri kast ediyorum. Favipiravir’i bulan şirket, bir dönemler fotoğraf makinelerine film üreten Fujifilm Toyama Chemical isimli şirket. Film takılan fotoğraf makinelerini kullananlar, hatırladınız mı 36’lık Fuji filmleri... Bir Fuji vardı, bir de Kodak. Dijitale dönüşle birlikte fotoğraf makinelerinde film kullanılmayınca, Fujifilm sağlık sektörüne yönelmiş. Çok da akıllıca bir iş yapmışlar. İlaç, Çin ve Japonya’da hafif ve orta seyreden vakalarda hastalara karşı kullanılmış, tedavide olumlu sonuç alınmış. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, ilacın Vuhan ve Şenzen şehirlerinde 200’ün üzerinde hastada denendiğini, Favipiravir’in iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini açıklamıştı.







