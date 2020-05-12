Ricardo Faty'den sevindiren haber... Ankaragücü'nde 5 Mayıs'ta yapılan koronavirüs testinde sonucu pozitif çıkan Senegalli oyuncu karantinaya girmişti. 33 yaşındaki futbolcunun dün yapılan test sonuçları negatif çıktı. Evine gönderilen tecrübeli oyuncu, 14 gün boyunca kendisini odasında izole edecek. İkinci koronavirüs testi negatif çıkan Faty'e hafta içerisinde tekrar test yapılacak. 2 test daha yapılacak Testin negatif çıkması halinde de teknik kadro özel bir çalışma programı hazırlayacak. Bu süreçte takımdan ayrı çalışacak olan Faty'nin üçüncü test sonucunun da negatif çıkması halinde, tecrübeli oyuncu takımla antrenmanlara başlayacak. Hatırlanacağı üzere deneyimli futbolcunun testinin pozitif olması sonrasında Başkent ekibinde antrenmanlar iptal edilmişti.