Fatsa Belediyespor’da kongre heyecanı

Fatsa Belediyespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “Fatsa Belediyespor kulübümüz 19 Şubat Salı günü saat 13.00’te olağanüstü kongresini Fatsa Belediyespor Kulübü tesislerinde gerçekleştirecektir. Olağanüstü genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Şubat Salı günü yine aynı yer ve saatte gerekli çoğunluk sağlanmaksızın yapılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Mevcut başkan ve aynı zamanda Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Eroğlu yeni dönemde de aday olduğunu açıkladı. Başkan Eroğlu’nun karşısına şuan için aday çıkmadı.