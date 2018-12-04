Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven, “Hak ettiğimiz maçtan 3 puan aldık. İyi mücadele ve güzel futbolumuzu bundan sonraki haftalarda da sürdüreceğiz” dedi.

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Can Güven yaptığı açıklamada, “Zor bir haftayı geride bıraktık ve evimizde aldığımız 3 puan bizleri sevindirdi.

Geçtiğimiz hafta son dakikada Bucaspor’dan yediğimiz gol bizlere büyük hayal kırıklığı yaşattı. Eğer oradan da 3 puan ile dönseydik Play-Off’a biraz daha yaklaşacaktık. Hakem hatası yüzünden faul verilmeyen pozisyondan gol yedik ve gerçekten bir çok maçta da bu hatalar olunca puan kayıplarını ciddi şekilde yaşıyoruz. Serik Belediyespor maçına çok iyi hazırlandık ve kazanmamız gereken maçta iyi futbol oynayarak 3 puanı alan taraf olduk. Coşkulu, tempolu ve mücadeleyi fazlasıyla yaparak maçı kazandık. Halkımıza futbol adına güzel bir futbol seyrettirdik. Lig gerçekten çok zor bir lig ve herkesin herkesi yenebileceği takımlardan oluşuyor. Ligde daha iyi yerlere gelmek ve Play-Off oynamak istiyoruz. Mücadelemizi gayretli bir şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.

İHA