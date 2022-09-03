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Fatsa Belediyespor - Sapanca Gençlikspor maç sonucu: 0-0

TFF 3. Lig 1. hafta maçında Fatsa Belediyespor, sahasında Sapanca Gençlikspor ile 0-0 berabere kaldı.

03 Eylül 2022, Cumartesi 20:17 Son Güncelleme:
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Fatsa Belediyespor - Sapanca Gençlikspor maç sonucu: 0-0

TFF 3. Lig 1. hafta maçında Fatsa Belediyespor, sahasında Sapanca Gençlikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Tolga Sancak xx, Yiğit Çam xx, Kerem Kalkan xx

Fatsa Belediyespor: Mehmet Akif xx, Emrah xx, Mustafa xx (Gökdeniz dk. 62 xx), Harun xx (Harun dk. 85 ?), Cemilcan xx (Altay dk. 74 xx), Şahinali xx (Ramazan dk. 85 ?), Cihan xx (Umut dk. 62 xx), Batuhan xx, İlyas xx, Gökhan xx, Yiğit Köse xx

Sapanca Gençlikspor: Amaç Ulaş xx, Mert xx, Hüseyin xx, Talha xx (Habip dk. 71 x), Uğur xx (Uğur dk. 83 ?), Umut xx, Ali Helvacı xx (Bozan dk. 59 xx), Hüseyin Cankut xx, Murat xx, Semih xx, Vedat xx

Kırmızı kart: Mehmet Akif (dk. 72) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Hüseyin Cankut (Sapanca Gençlikspor)TFF 3. Lig 1. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında Sapanca Gençlikspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Tolga Sancak xx, Yiğit Çam xx, Kerem Kalkan xx

Fatsa Belediyespor: Mehmet Akif xx, Emrah xx, Mustafa xx (Gökdeniz dk. 62 xx), Harun xx (Harun dk. 85 ?), Cemilcan xx (Altay dk. 74 xx), Şahinali xx (Ramazan dk. 85 ?), Cihan xx (Umut dk. 62 xx), Batuhan xx, İlyas xx, Gökhan xx, Yiğit Köse xx

Sapanca Gençlikspor: Amaç Ulaş xx, Mert xx, Hüseyin xx, Talha xx (Habip dk. 71 x), Uğur xx (Uğur dk. 83 ?), Umut xx, Ali Helvacı xx (Bozan dk. 59 xx), Hüseyin Cankut xx, Murat xx, Semih xx, Vedat xx

Kırmızı kart: Mehmet Akif (dk. 72) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Hüseyin Cankut (Sapanca Gençlikspor)

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