Fatsa Belediyespor-Çankaya FK maç sonucu: 2-4

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Fatsa Belediyespor, sahasında karşılaştığı Çankaya Futbol Kulübü'ne 4-2 yenildi.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Sercan Yılmaz xx, Betül Nur Yılmaz Değermenci xx, Uğur Aydoğdu xx
Fatsa Belediyespor : Mehmet Akif xx, Emrah xx, Ramazan xx (Umut dk.65), Harun xx (Batuhan dk.70), Cemilcan xx (Gökdeniz dk.82), Şahinali xx, Cihan xx, İdris xx, İlyas xx (Bilal dk. 70), Gökhan xx, Yiğit xx
Çankaya Futbol Okulu Kulübü: Ercüment xx, Recep xx (Talha dk.82), Yıldıray xxx, Mikail xx (Enes dk.91), Aykut xx (Malik dk.82), Oğuzhan xx, Gökhan xx, Serhat xx (Osman dk.91), Enis xx (Abdurrahman dk.43), Mertcan xx, Can Demir xx
Sarı kartlar : Cihan Halil, Şahinali (Fatsa Belediyespor), Mikail, Serhat, Recep, Gökhan (Çankaya Futbol Okulu Kulübü)
Goller : Umut, Şahinali (Fatsa Belediyespor), Aykut, Yıldıray(2), Oğuzhan(Çankaya Futbol Okulu Kulübü)