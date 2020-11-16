Fatma Uruk kimdir? kaç yaşında? nereli?

Serbest Dalışçı Fatma Uruk, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle Meksika’da 17, 18, 19 Kasım tarihlerinde Dünya rekoru denemesi yapacak. Peki bu zor spora merak salan Fatma Uruk kimdir? Ülkemizi temsil eden milli sporcu kaç yaşında? Yasemin Dalkılıç ile ilgisi nedir?

Fatma Uruk, 1988 yılında İzmir'de doğdu. 2006 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden 2013 yılında mezun oldu. Stajını Ağustos 2010 – Ekim 2010 aylarında Ankara’da Vakıf Bank’da yaptı. 2013 yılından itibaren QNB Finansbank’da çalışmaktadır. Milli serbest dalışçı olan Fatma Uruk, aynı zamanda bunlar dışında, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında gençlik projelerinde yer almaktadır.

Küçük yaşlarda dünya serbest dalış rekortmen Yasemin Dalkılıç'ın belgeselin izledkten sonra bu spora merak sardı. Fatma Uruk, ünversite eğitimi sırasında dalış kulübüne üye oldu ve lisans eğitim yanı sıra dalışa yönelik teorik eğitimler aldı. Kendini hazır hissettiğinde 2008 yılında Türkiye Şampiyonası’na katıldı ve 3. olarak milli takıma seçildi.



