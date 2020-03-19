Fenerbahçe eski yöneticisi, eski Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Fatma Sema Küçüksöz vefat etti. Peki, Fatma Sema Küçüksöz kimdir? Kaç yaşında hayatını kaybetti. İşte Fatma Sema Küçüksöz'ün hayatı...

Fatma Sema Küçüksöz kimdir?

Türkiye Futbol Vakfı Onursal Başkanı, Yüzme Federasyonu eski Başkanı, Fenerbahçe Spor Kulübü eski Yönetim Kurulu Üyesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne bir çok yatırım yapan iş insanı Fatma Sema Küçüksöz; tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'den başsağlığı açıklaması

Küçüksöz'ün ölümüyle ilgili Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Eski Yönetim Kurulu Üyemiz İş İnsanı Fatma Sema Küçüksöz’ün vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Vakfı Onursal Başkanlığı ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı gibi görevlerde de bulunan Fatma Sema Küçüksöz’ün cenazesi, 19 Mart Perşembe günü saat 15.00’da Üsküdar Büyük Çamlıca Camii’nden kaldırılacaktır. Küçüksöz’ün cenazesi ardından Çamlıca mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecektir. Merhume Fatma Sema Küçüksöz’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden iş insanı Fatma Sema Küçüksöz'ün naaşı, bugün (19.03.2020) saat 15.00'te Üsküdar Büyük Çamlıca Camisi'nden kaldırılacak ve Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Manken, sporcu, işkadını, öğrenci, anne ve siyasetçi

Bir dönem mankenlik de yapan Sema Küçüksöz, daha sonra iş hayatına atıldı. Ama herkes onu Fenerbahçe yöneticisi olarak tanıdı. Şırnak'ta açtığı halı dokuma atölyelerini, başka yatırımlar takip etti. Türk Futbol Vakfı Başkanlığı yaptı.



