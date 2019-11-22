Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)

Daha önce birçok kez Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonalarındadereceleri bulunan Orhangazi Belediyesporlu sporcu Fatma Satık, Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonasında 48 kiloda şampiyon olarak bir büyük başarı daha elde etti.

Türkiye Karate Şampiyonası Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Şampiyonada Bursa bölgesi adına genç kadınlarda 48 kiloda yarışan Orhangazi Belediyesporlu sporcu Fatma Satık Türkiye şampiyonu oldu. Fatma Satık Aralık ayında yapılacak olan Milli Takım Seçmelerinde Bursa bölgesi adına mücadele edecek. Fatma Satık daha önce kariyerinde 5 kez daha Türkiye şampiyonluğu yaşamıştı. Genç sporcunun 3 Balkan şampiyonluğu ve bir de Balkan ikinciliğinin yanı sıra Avrupa şampiyonalarında da dereceleri bulunuyor.

FOTOĞRAFLI