Fatma Girik mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Simru Tuğrul, sanatçının yıllardır çeşitli nedenlerle kendi hastanelerinde tedavi gördüğünü hatırlatarak, şunları söyledi: “Türk sinemasının dev çınarı Fatma Girik’i ne yazık ki bu sabaha karşı kaybettik. Zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmişti. Yapılan tetkiklerde Covıd-19’a bağlı viral enfeksiyon olduğu görüldü. Yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen kendisinde çoklu organ yetmezliği gelişti. Tüm müdahalelere rağmen Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.”

ANMA TÖRENLERİ ERTELENDİ

Fatma Girik için Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KORONAVİRÜSÜ HASTANEDE Mi KAPTI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan kardeşi Günay Girik ise, “Ablam Covıd-19’u hastanede mi kaptı, yoksa ziyaretçilerimizden mi, bilmiyoruz. Bir ihmal olmuş, bunu araştıracağız. Ablam perşembe akşamı ağırlaştı. Şu an geleni gidenini soruşturuyorum” diye konuştu. DENİZ BOY

MALVARLIĞI İKİ ‘AHU’YA

Fatma Girik’in vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı’ya bıraktığı ortaya çıktı. Ablası Müesser Turanlı’in kızı olan Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışıyor. Girik, malvarlığının bir kısmını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar’a bıraktı.

‘ANNEMİ BIRAKMAK İSTEMEM’

Bir süre önce verdiği röportajda Fatma Girik, ölümle ilgili şunları söylemişti: “Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh’a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin. Annem yaşıyor. Çok yaşlı ve bana ihtiyacı var. Sadece onu bırakıp gitmek istemem.” Sanatçının, Alzheimer hastası olan annesi Münevver Girik, ablası Müesser Turanlı’nın yanında Bodrum’da yaşıyor.

Kaynak: Hürriyet